Marie-Madelen (24) mistet håret: – Ville ikke gå ut av døra

Høsten 2018 oppdaget Marie-Madelen Bekken (24) at hun mistet unormalt store mengder med hår.

På bilder av seg selv kunne hun se at håret hadde blitt tynnere og at hårfestet hennes hadde krøpet lenger opp. Så oppdaget hun flekkvis hårtap i hodebunnen.

– Da fikk jeg helt panikk fordi jeg ikke forstod hva det var. Jeg tenkte at man må være ordentlig syk for å miste så mye hår.

Sykdommen alopecia areata fører med seg flekkvis hårtap i hodebunnen. Foto: Privat

Ville ikke gå ut av døra

Da hun omsider ble sendt til hudlegen hadde nesten alle øyenbrynshårene over det ene øyet falt av. Hudlegen var ikke i tvil: 24-åringen hadde fått alopecia, en sykdom som resulterer i hårtap.

Fakta om alopecia areata Ekspandér faktaboks Fellesbetegnelse for ulike typer av autoimmun hudsykdom som kjennetegnes ved flekkvis tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen.

Årsaken til alopecia areata er at kroppens immunsystem ved en feiltakelse angriper hårsekkene i huden, men hvorfor kroppen angriper disse hårsekkene er ikke avklart. Ved alopecia areata reduseres de berørte hårsekkenes produksjon drastisk, hårsekkene blir små og produksjonen av hår stopper opp for kortere eller lengre tid. Hårsekkene dør ikke, og de kan gjenoppta normal hårproduksjon selv etter flere år med diagnosen.

Sykdommen forekommer både hos menn og kvinner i alle aldre, men de fleste som får diagnosen opplever symptomer før de er 30 år. Det er ikke påvist at sykdommen er arvelig.

Det er uvisst hvor mange som er rammet av sykdommen, men en amerikansk undersøkelse antyder at én prosent av befolkningen har den i større eller mindre grad. Kilde: Landsforeningen Alopecia areata

– Det var et sjokk. Siden sykdommen er uforutsigbar visste jeg ikke hvordan det ville ende: Om jeg ville miste alt håret, om jeg ville bli helt blank eller om jeg ville få det tilbake.

24-åringen har alltid hatt kraftige øyenbryn og en fyldig hårmanke. Det å miste håret var som å miste en del av hennes egen identitet.

I en periode var Bekken så langt nede at hun vegret seg for å gå ut av døren.

– Jeg mistet helt energien min og følte at jeg så syk ut. Vikene gjorde at jeg følte meg stygg. Selv om det høres overfladisk ut, går det hardt utover psyken når du ikke føler deg bra.

I tillegg til flekkvis hårtap fikk Bekken viker på grunn av sykdommen. Foto: Privat

Følte seg alene om sykdommen

Som salgsmedarbeider er Bekken avhengig av at selvtilliten og selvfølelsen er på topp. Derfor så hun ingen annen utvei enn å sykemelde seg.

Situasjonen ble enda verre av at hun ikke klarte å finne historier fra jenter som hadde gått gjennom det samme.

– Det var veldig tøft å føle at jeg var alene om det. Folk sa at de forstod at det var forferdelig å miste håret. Men de som sitter der med tjukt hår kan jo ikke ane hvordan jeg har det.

På fritiden driver 24-åringen en blogg, der hun frem til da hadde skrevet mest om sminke, trening og klær.

I februar bestemte hun seg for å dele sin personlige historie gjennom et innlegg og bilder på bloggen.

– Etter å ha snakket med folk har jeg skjønt at dette er utrolig normalt. Det mener jeg er viktig å få frem, for ingen skal sitte og føle seg alene i en slik situasjon.

I blogginnlegget snakker Marie-Madelen Bekken åpent om de ulike stadiene i sykdomsforløpet og hvordan sykdommen påvirket psyken hennes. Foto: Skjermdump, www.mariebekken.blogg.no

– Når en jente mister håret er det mer unormalt og flaut. Instagram øker presset på hvordan vi skal se ut, og fint hår er en del av skjønnhetsidealet.

I januar oppdaget Bekken at det begynte å vokse ut små hår fra de områdene i hodebunnen som hadde blitt blanke.

Hun slapp å rense hårbørsten og sluket i dusjen like ofte, og forstod at hun var på bedringens vei.

– Så nå har jeg ikke brukt parykken på en stund. Det er veldig betryggende, sier hun, før hun legger til: – Men hårtapet kan komme tilbake.

– Folk tror at man har kreft

To prosent av befolkningen har hatt eller kommer til å ha flekkvis hårtap i løpet av livet.

Leder Oda Molstad i Alopeciaforeningen, som selv mistet alt håret på ungdomsskolen, sier at mange som har sykdommen opplever å bli stigmatisert.

Leder Oda Molstad for Alopeciaforeningen sier at mange med sykdommen trekker seg fra hverdagslige aktiviteter der det ikke er mulig å bruke parykk, fordi de vil skjule hårtapet. Foto: Privat

– For oss som lever med det hver dag er det slitsomt å bli møtt med medfølende blikk fordi folk tror at man har kreft. Alopecia er en autoimmun sykdom få har kjennskap til, og derfor ikke like lett å forklare som for eksempel diabetes.

Stirrende blikk er ikke det eneste personer med alopecia opplever, ifølge Molstad. Hun forteller at de som velger å ikke bruke hårerstatninger, risikerer å bli hetset når de for eksempel er ute på byen.

– Flere har opplevd å få negative kommentarer. På byen kan man få beskjed om å dekke seg til eller at man ser ut som en flintskalla mann. Du skal være ganske sterk for å ikke bry deg.

Psykolog: – Kan påvirke livskvaliteten

Psykologiprofessor Tilman von Soest ved Universitetet i Oslo har forsket på problemstillinger knyttet til selvfølelse, kroppsbilde og personlighet.

Han forklarer at hvordan vi vurderer vårt eget utseende henger sterkt sammen med selvbilde og selvfølelse.

Tilmann von Soest forklarer at det i dagens samfunn er slik at det å være attraktiv gjerne er forbundet med å ha et feminint utseende. Foto: Universitetet i Oslo

– I dagens samfunn er det å være attraktiv og pen forbundet med en del positive egenskaper. Samtidig er det et skjønnhetsideal for kvinner som ikke er lett å oppfylle.

Von Soest utdyper at dette skjønnhetsidealet innebærer å ha et feminint utseende. Og et langt og fyldig hår er gjerne forbundet med femininitet.

– Så man kan se for seg at det å miste håret på kort sikt vil kunne påvirke livskvaliteten, altså hvordan man har det med seg selv.

Psykologen tror at det å miste håret vil kunne gå spesielt hardt inn på kvinner.

– Det er en god del menn som mister hår tidlig og barberer det bort, men det blir ikke ansett som uattraktivt. For kvinner vil det derimot være mer påfallende.

Samtidig understreker han at mennesker har en evne til å tilpasse seg nye situasjoner i et mer langsiktig perspektiv.

– Det kan gi et sjokk og være vanskelig en god stund, men de fleste personer vil på lang sikt utvikle mestringsstrategier som gjør at de kommer seg gjennom det.