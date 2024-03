– Oh my God. Er det sant?

Slik reagerte Samer Ammouri hos Sandnes frisør da NRK ringte og fortalte om planene til flertallspartiene Høyre og Frp i Sandnes.

De vil nemlig at det skal bli mulig å servere alkohol hos blant annet frisører, tatoveringsstudioer og klesbutikker.

– I gamle dager var det helt normalt å ta seg en øl eller to hos frisøren. Jeg tror kundene ville satt pris på det, sier frisøren.

Frisør Ammouri tror kundene ville satt pris på om det var mulig å drikke hos ham. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Rent praktisk ser han for seg et kjøleskap i salongen med forskjellig drikke som kundene kan nyte mens de venter eller når de blir klippet.

Og det blir kanskje allerede i sommer. Denne uka ble saken vedtatt i formannskapet. I april skal saken tas opp i kommunestyret.

Ettersom H og Frp har flertall, er det mye som skal til for at dette vedtaket ikke blir en realitet.

Både frisører, bokforhandlere og klesbutikker i Sandnes kan i så fall servere alkohol fra og med 1. juli.

Bergen har i mange år hatt tilbakeholdne skjenkeregler, men nå går det Høyre-styrte byrådet langt i å liberalisere skjenkereglene.

– Handler om folks frihet

I Sandnes kommune har Frp og Høyre lagt fram en rekke nye skjenkeregler.

Om dette trer i kraft betyr det at mange næringsdrivende i kommunen vil kunne søke om å få servere alkohol.

– Dette handler om folks frihet i hverdagen, sier varaordfører i Sandnes, Kristoffer Birkedal (Frp).

Det var Sandnesposten som omtalte saken først.

Lignende forslag om skjenking hos frisører er løftet fram i mange kommuner tidligere. Men ut i fra det NRK erfarer vil Sandnes trolig bli den første kommunen i Norge som vedtar en slik regelendring.

Til spesielle anledninger

Birkedal tror innbyggerne i kommunen vil sette pris på den ekstra skjenkebevillingen. Men han forstår at noen kan være skeptiske.

– Det er en liberalisering i forhold til det som har vært. Det er det ingen tvil om. Jeg tror likevel ikke det blir full baluba på frisørsalongene, sier han.

Varaordfører i Sandnes, Kristoffer Birkedal (FrP). Han er an av personene som står bak forslaget. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Selv om næringene selv kan bestemme og søke om hvordan de vil praktisere skjenkingen, tror Birkedal at de fleste vil bruke det kun til spesielle anledninger.

– Når bruden og forlovedene skal inn og stelle seg så har de jo ofte med seg drikke selv. Det handler bare om å gjøre det lettere for begge parter, sier varaordføreren.

Dette er forslagene til Sandnes H og Frp Ekspander/minimer faktaboks Frisører, hudpleiesalonger, klesbutikker og lignende kan søke om å skjenke øl, vin og brennevin.

Det åpnes opp for å drive pøbber i bydelene.

Ved enkeltstående anledninger skal det bli lov å skjenke brennevin, i tillegg til vin og øl som i dag.

Under kulturarrangementer blir det lov å ta vinglasset med inn i salen.

Uteservering skal fortsatt være lov til klokka 01.30, nattklubber kan skjenke fra klokka 20.00.

Større idrettsanlegg kan gis skjenkebevilling, forutsatt at skjenkingen kan foregå i egne områder.

Helsedirektoratet sier alkoholloven ikke er et hinder for at eksempelvis frisører kan få lov til å servere alkohol.

– Hvorvidt de faktisk får det, er i stor grad opp til lokale politikere og den kommunale alkoholpolitikken, sier avdelingsdirektør Øyvind Gievær.

– Umodent

Inger Helen Aanestad i Sandnes Senterparti er kritisk til forslaget.

– Umiddelbart så ble jeg overraska av at forslaget kom, sier hun.

Aanestad sier det framstår som umodent og at behovet ikke er så stort. Hun sier opposisjonspartiene nå må sette seg grundig inn i forslaget og tenke ut hvilke konsekvenser det kan få.

Også Cecilia Lindbåge Karlsen i Sandnes Ap stiller seg negativt til forslaget. Hun opplever at posisjonen overser behovet med rusfrie arenaer ved å tillate at frisører, salonger, butikker og bydelshus gis alminnelig skjenkebevilling.

– Det rammer de svakeste i samfunnet. Økt tilgang til alkohol gir økt konsum. Dette er fakta, sier hun.

– Vanskelig for de avhengige

Karlsen påpeker at det må være klare regler dersom forslaget trer i kraft.

– Dersom en skal legge til rette for at frisørsalonger skal ha skjenkebevilling, må det stilles krav til lokalets utforming slik at andre kunder kan skjermes for drikkingen, sier hun.

Psykologspesialist Håkon Hauge Johnsen jobber med unge som har vokst opp i et miljø der alkohol har fått stor plass.

– Jeg ble ganske overraska over dette forslaget. Det er ikke lett for dem som strever med avhengighet. Dette vil skape enda flere arenaer der foreldre kan miste stilen og drikke foran barna, sier han.

Håkon Hauge Johnsen er avdelingsleder i Blå Kors og psykologspesialist. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Mener frisørene har et ansvar

Frisør Ammouri i Sandnes mener forslaget er positivt, og sier at frisørene selv må sette grenser.

– Det er jo snakk om alkohol. Hvis noen tar seg tre glass så blir det jo mye, sier han.

Ammouri tror alkoholservering spesielt kan fungere for damer som farger håret og sitter lenge i frisørstolen.

Ammouri mener det må settes grenser på hvor mye kundene kan drikke dersom forslaget trer i kraft. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– De sitter der jo ofte i flere timer. Da hadde det vært fint med servering, sier frisøren.

Han gleder seg til å servere alkohol til de kundene som vil.

– Hvorfor ikke? spør frisøren.