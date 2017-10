Hemmeleg tilråding om mobbeanke

Administrasjonen i Ulstein kommune held tilrådinga i ankespørsmålet i mobbesaka hemmeleg, skriv vikebladet.no. Førstkomande tysdag avgjer formannskapet om domen frå lagmannsretten skal ankast. For ei veke sidan kom domen frå lagmannsretten, som tilkjende Glen Børge Løset Flø erstatning frå Ulstein kommune for mobbing på skulen. Vikebladet Vestposten har klaga avgjerda om hemmeleghald inn for fylkesmannen.