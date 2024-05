Heiser regnbogeflagg i protest

Konstiturert rektor ved Blindheim ungdomskule i Ålesund, Hallgeir Buset, seier til NRK at han vil heise regnbogeflagget onsdag morgon i protest mot kommunens vedtak. Tysdag blei det kjent at ingen skular får heise flagget under årets pridemarkering.

– Eg meiner dette vedtaket er trist, flaut og i strid med Ålesund kommune sine eigne verdiar som er «Åpen, engasjert og modig».