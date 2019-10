Har sett inn tiltak

Kristiansund kommune har no levert eit 50-siders dokument med tiltak for å betre forholda på sjukeheimane i kommunen. Dette skjer etter kritikken mot forholda ved Kringsjå sjukehjem. Tidlegare i år slo fylkeslegen fast at bemanninga var så låg at pasientar risikerte å få for lite mat og medisinar. Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson skriv at det er for tidleg å dokumentere effekten av tiltaka. Fylkeslegen har i haust varsla tilsyn på Kringsjå, med 24 timars varsel.