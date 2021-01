Har inngått avtaler

Konsekvensene som koronapandemien har for kollektivtrafikken var også ett av punktene som statsminister Erna Solberg tok opp i dag. Der nevnte hun også Kystruten og sa at det er inngått tilleggsavtaler med Havila og Hurtigruten, som blant annet innebærer at Hurtigruten vil seile fem fremfor to skip frem til utgangen av mars.