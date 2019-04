Har innført nye rutiner

Reiselivsselskapet 62 grader Nord sier de har innført nye rutiner før årets sommersesong. Selskapet kjører båtturer ut til fuglefjellet på Runde, men fikk i fjor 120 000 kroner i bot for å ha forstyrret dyrelivet i området. Nå vil Tom Tøsse i 62 grader Nord samarbeide med ornitologer for å unngå at slikt skal skje igjen. Han sier at selskapet har lært av det som skjedde i fjor.