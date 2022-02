Hanna (26) slutta med vippeserum då ho høyrde om biverknadane

– Kvifor sel de eit produkt som Mattilsynet åtvarar folk mot å bruke?

Vi må først presisere at vi ved flere anledninger har vært i dialog med Mattilsynet, og ved siste dialog fikk vi opplyst om at 3 personer har så langt meldt om bivirkninger til Mattilsynet. Etter vårt skjønn må dette anses som en lav andel hva gjelder innmeldte saker. Tallet fra Mattilsynet stemmer videre godt med våre egne statistikker fra kundeservice som viser svært få saker knyttet til bivirkninger gjennom året. iGlow har i over 10 år vært en seriøs og pålitelig kosmetikkaktør i det norske markedet, med røtter helt tilbake til 2011. Alle våre produkter følger det til enhver tid gjeldende regelverket for kosmetikk i EU, et regelverk som også omfatter vårt vippeserum. EUs regelverk er nettopp på plass for å sikre at alle produkter og ingredienser i kosmetikk er lovlig og trygge å bruke. Utover å følge EUs regelverk, har vi en løpende dialog med bransjen, norske myndigheter og kontrollorganer i EU. Det er også viktig å huske på at produkttypen vippeserum er en rimelig ny produkttype i markedet. Bruken Mattilsynet omtaler i lenken du sendte oss, stammer fra en øyemedisin hvor man drypper øyendråper direkte inn på øyet, og er ikke direkte knyttet til bruksmåten for vippeserumet vårt. I motsetning til øyendråper, påføres vårt vippeserum i et tynt strøk med pensel på utsiden av øyelokket noen millimeter fra vippenes hårsekker. Vi er derfor trygge på at vårt produkt er sikkert å bruke for våre kunder, og trygge på at alle ingredienser er i henhold til gjeldende regelverk i EU.

– Kva for gjer de for å opplyse folk om biverkandane?

Vi har jevn oppfølging av kunder på epost, via sosiale medier og på våre nettsider der vi opplyser, informerer og lærer opp våre kunder til å bruke produktet vårt på en best mulig måte. Ved feil bruk der man skulle være uheldig å få serum direkte inn på øynene, kan noen oppleve rødhet og irritasjon slik man også kan oppleve med annen kosmetikk,som for eksempel sjampo, kremer eller maskara. Vi anbefaler derfor alle førstegangskunder å teste serumet forsiktig på for eksempel huden på hånden for å utelukke eventuelle allergier/intoleranser. I tillegg følger det med tydelige instruksjoner på hvordan man skal bruke og påføre serumet. Vi har videre utfyllende informasjon og brukerveiledninger på vår hjemmeside og i våre sosiale medier-kanaler.



– Ein lege vi har snakka med seier slike prostaglandiner kan gi biverkander som: Misfarging av hud eller iris og feittatrofi. Åltså innsunkne eller hole auge. Kvifor er ikkje desse biverknadane nemnde på nettsida dykkar?

Slike bivirkninger omtales når prostaglandiner er i bruk i øyemedisin som dryppes direkte inn på øyet. Dette er ikke bivirkninger som er meldt inn på vårt produkt etter over 10 år i markedet. Det er derfor ikke vanlig i bransjen eller relevant for produktet vårt å nevne disse bivirkningene, da disse er knyttet til en helt annen type bruk av prostaglandiner og produkter enn vi selger. Det som er viktig og relevant for produktet vårt og våre kunder, nevnes utfyllende på våre nettsider og på selve produktet. Med bakgrunn i hvor nytt vippeserum er i markedet, er det viktig for oss å lære opp våre kunder slik at man får en god opplevelse ved bruk av vårt produkt, og at man får forventede resultater uten at det skal gå på bekostning av helse. Det har vi et løpende fokus på hver eneste dag. Vi setter pris på at både media og Mattilsynet følger opp eventuelle bekymringsmeldinger og saker som er viktig for forbrukere. Men det er samtidig viktig at man evner å få frem riktige fakta og ikke direkte sammenligner bruken av prostaglandiner i medisin og kosmetikk. Både bruksområder, mengde/dosering og bivirkninger er naturlig nok veldig forskjellig.