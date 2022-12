Dag Holtan kjøper berre brukte julegåver. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

På bruktbutikken i Ålesund studerer Dag Holten ein glaskaraffel nøye etter stempel. Han er på jakt etter designarglas og veit at det er mange skattar å finne.

– Eg har kjøpt mykje julegåve her allereie. Alle som eg gir gåve til får brukt, seier Holten.

Han har alleie sikra seg to samlarobjekt som svigerinna skal få og veit at ho blir glad.

Greit med brukte gåver

Over halvparten av nordmenn, 52 prosent, hadde blitt nøgd eller svært nøgd med å få brukte gåver til jul.

Det syner ei ny undersøking gjort av Norstat for NRK. På same spørsmål i fjor svarte 45 prosent det same.

Ikkje alle er gira

Undersøkinga syner også at dei som tenar minst har minst imot å få noko brukt under treet i år.

I hushalda med under 300.000 i inntekt var 61 prosent nøgd eller svært nøgd med å få brukte gåver. 9 prosent hadde blitt misnøgd eller svært misnøgd.

Av dei som bur i hushald med over 1,2 millionar i inntekt hadde 15 prosent blitt misnøgd med brukte gåver og 48 prosent hadde blitt glade for det.

Max Mordal (9) og Leo Bolme (11) ønsker seg fred på jord, slutt på fattigdom og telefon til jul. Foto: Webjørn S. Espeland / NRK

– Slepp «drit og dra»

Unge Max Mordal og Leo Bolme sel nek for Fræna speidarklubb i Elnesvågen. Dei er nesten overraskande positive til å få brukte gåver.

– Eg syns brukt er veldig bra. Eg brukar mykje ombruk eg, seier Max (9).

Han får støtte av Leo (11), som fortel at han ønsker seg telefon til jol.

– Kunne du tenkt deg ein Iphone 3 frå 2009 da?

– Kanskje ikkje Iphone, men Samung hadde gått fint! seier elleveåringen og legg til:

– Er det så farleg om gåva er brukt? Nei, det er jo ikkje det. Da slepp me å bruke opp naturen vår på «drit og dra».

Hanne Blindheim har ingenting imot å få brukte gåver. Ofte er det du får kjøpt brukt, nesten som nytt, meiner ho. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Brukt er nesten nytt

På kjøpesenteret Moa i Ålesund er Hanne Blindheim på shopping. I dag kjøper ho nytt, men ho har gitt bort brukte gåver tidlegare. Dei finn ho enkelt på nettstader som Finn.no, Tise eller salsgrupper på Facebook.

– Det aller meste på bruktmarknaden er heilt fint. Kanskje er det brukt ein gong eller to eller ikkje vore opna i det heile tatt, seier Blindheim.

Ho har ingenting imot å få brukte gåver under juletreet sjølv.

Ikkje illeluktande klede

Linn Therese Dimmen har nettopp starta butikk i Ålesund der kunder leiger ein stand til kleda sine, som ho sel. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Linn Therese Dimmen har nettopp starta bruktbutikk med klede og interiør i Ålesund. Alle aldersgrupper er innom butikken, men ho opplever at spesielt ungdommar har forstått at det er trendy å kjøpe brukt.

– Dei unge viser veg. Dei veit at vi må kjøpe brukt, men eldre kjem etter, seier Dimmen.

Ho trur også at folk har endra syn på kva eit bruktkjøp er. Det er ikkje varer som elles hadde gått i søpla og det er ikkje illeluktande klede.