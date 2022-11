Gi dine fineste julegaver og spar penger samtidig

Kalenderen viser november, og mange kjenner pulsen stige og panikken sette inn når man tenker på alle julegave-innkjøp som ligger foran seg.

Nå som prisene har steget og mange lommebøker er slanket, er det kanskje på tide å gjøre nye grep?

Gjenbruks-influenser Ingrid Vik Lysne og Pengesnakk-profil Lise Vermelid Kristoffersen har mange råd å komme med. Og se syv julegavetips i bunn av artikkelen!

REFLEKSJON: Ingrid Vik Lysne sier det er tid for å reflektere over livet vi lever, og gavene vi gir. Kanskje er det på tide å endre julegave-strategi. Foto: Marius Renner Christensen / NRK

Lag gavelista kortere

Kristoffersen, som har podkasten Pengesnakk og er forfatter av boken med samme navn, mener du bør tenke på julegavene allerede nå.

– Planlegg og vær ute i god tid. Ta praten med venner om man skal gi gaver eller ei.

Og hun mener det er viktig å begrense antallet gaver – det vil nemlig gjøre både opplevelsen og gavene bedre.

– Nøkkelen er å lage gavelista litt kortere. Ikke bare for å senke forbruket, men for å få bruke mer tid på de som er igjen. Så det ikke blir til at man rusher ut og kjøper 14 gaver på lille julaften. Det blir dyre og lite gjennomtenkte gaver.

GAVEENTUSIAST: Lise Vermelid Kristoffersen gir gladelig råd. Hun mener vi bør krympe gavelista for å maksimere følelsen av å gi. Foto: André Børke / NRK

Ikke kjøp dobbelt opp

Kjøpefesten og rabatt-bonanzaen Black Friday inntar i år kongeriket den 25. november.

Pengerådgiveren sier at man gjerne må gjøre julegaveinnkjøp denne dagen – men da er det viktig at man ikke tenker «hvis jeg fikk den gaven så billig, må jeg kjøpe mer».

– Da bidrar du bare til å øke gavepresset og forventningene til hvor dyre gaver man skal gi til hverandre. Mottageren vet jo ikke hva gaven kostet.

Hun råder dessuten folk til å kjøpe brukt. Og hvis du er usikker på om den andre vil verdsette det, ta et initiativ med kløkt.

LEK: Saks og syskrin er kjærkomment å ha, når man skal lage gaver selv. Ingrid Vik Lysne bobler over av gjenbruks-glede. Foto: Marius Renner Christensen / NRK

– Si selv at du ønsker deg brukte gaver til deg eller barna. Det er en god inngang til å få vite om den andre er åpen for det.

Brukt – f ra skam til suksess

Gjenbruks-influenser Ingrid Vik Lysne mener det i disse tider er mer aktuelt enn noen gang å gi brukte gaver. Og hun oppfordrer alle til å omfavne brukttrenden.

– Det å gi noe brukt kan gå fra å være noe du skammer deg over til å bli dine aller beste gaver!

KREATIVT: Kanskje kan du finne noen gaver å gi i dine egne bokhyller? Og hvorfor ikke forsøke å skrive en sang til noen du er glad i. Foto: Marius Renner Christensen / NRK

Hun har selv truffet blink med det på hjemmebane, hennes bedre halvdel har både fått og verdsatt brukte gaver.

– Jeg kjøpte brukte skøyter til kjæresten min i fjor på Finn, og det ble en suksess. Så lange man har riktig skostørrelse, er det bare å slå til.

Lysne mener dessuten det blir mye lettere å kjøpe brukt hvis man vet konkret hva man ser etter.

– Spør hva vedkommende ønsker seg, jo mer spesifikt, jo bedre. Søk så opp på Finn eller andre nettsider, og gi tingen brukt.

SYR: Ingrid Vik Lysne er symaskinens beste venn. Og hun mener gjenbruk er gull, både for oss mennesker og for kloden. Foto: Marius Renner Christensen / NRK

Og du trenger ikke engang gå lenger enn til dine egne hyller og kommodeskuffer. Lysne har spredt lykke og begeistring ved å gi bort ting hun også har brukt selv.

– Jeg ga en gang bort noen Ray Ban-solbriller til en venninne. Jeg visste de ville kle henne, og det ble en på alle måter vellykket gave. Hun ble veldig glad, og jeg brukte ikke en krone.

STOFF: Gardiner, puter, eller annet stoff kan brukes til å sy om og lage nye kreasjoner. Da kan man få ekte gjenbruksmagi. Foto: Marius Renner Christensen / NRK

– Helt vanvittig overforbruk

Men for Vik Lysne handler ikke det å gi brukte gaver bare om å spare penger. Vi kan gi en gave til poden, og samtidig slå et slag for kloden.

– Vi lever i et samfunn med et helt vanvittig overforbruk. Mange har veldig, veldig mye, og gaver blir mer og mer overflod. Hvis vi kan gi ting som allerede finnes, er det så mye bedre for klimaet og miljøet.

Hva er så gaven hun er aller mest stolt av? Det må være en gang hun ga nytt liv til en kjær, gammel ting.

– Mormoren min hadde en liten, brodert duk. Jeg sydde en tversoversløyfe av den til morfaren min. Duken kom tilbake i ny form. Det ble en hjertevarm gave.

Glem de 7 kakesorter, her er 7 julegavetips!

Gi noe hjemmelaget. Skriv en sang, strikk et pannebånd eller lag hjemmelaget granola. Da gir du samtidig en liten del av hjertet ditt. Gi bort en tjeneste. Gleden blir stor hvis du tilbyr deg å male, kommer for å lage mat eller skifte dekk. Men husk å gjennomføre tjenestene!

Gi bort en opplevelse. Og den kan være helt gratis! Be med ut på skitur, still med varm kakao og hjemmebakte wienerbrød.

Gi noe du selv har! «Regifting» (å gi gaver videre) er veldig populært. Gi for eksempel en bok hvor du skriver en hyggelig hilsen og markerer noen favorittavsnitt, for å vise ekstra omtanke.

Bruk brukt-apper! Hvis du vet hvilket klesmerke vennene dine liker best og bruker mest, skriv det inn på Finn eller gjenbruksapper som Tise. Da får man lettere råd til de merkene og kan gjøre et kupp.

Gi nytt liv til gamle ting. Kanskje bor det en liten kreatør i deg? Fram med symaskinen og kreativiteten! Gi noe personlig. Vis at du tenkte på denne personen da gaven ble kjøpt eller lagd. Har du sett at noen mangler noe? Ingenting trumfer ting som får affeksjonsverdi.



Som Alf Prøysen skrev det:

Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad, og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra!