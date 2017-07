Grøvdal føler seg i rute til VM

– Treningen har gått veldig bra de siste ukene, og nå gleder jeg meg til å konkurrere igjen i et veldig sterkt felt. Jeg løper for en god tid og for å få en fin gjennomkjøring før VM, skriver Grøvdal til NTB i en tekstmelding.

Fredagens løp blir Grøvdals første konkurranse på en snau måned. 27-åringen forsøkte seg på 1500-meteren under lag-EM i finske Vasa siste helgen i juni, men da kjente hun fortsatt på strekken i hamstringen som hadde plaget henne i noen uker.

Noen dager senere ble det kjent at Grøvdal måtte ta fri fra alle konkurranser fram til stevnet i Monaco. Det skulle ikke tas noen unødvendige sjanser som kunne sette VM i fare.

Den siste måneden har hun vært på trening i Isfjorden, Oslo og til slutt i den sveitsiske høyden i St. Moritz.

Fått gode svar

Grøvdal skal løpe 1500 og 5000 meter under verdensmesterskapet i London. Nylig ble det klart at hun dropper 3000 meter hinder.

– Jeg føler meg i rute til VM. De siste ukene har jeg fått veldig gode svar på trening, forteller hun.

Toppidrettssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund er spent på å se hva Grøvdal får til fredag kveld.

– Det blir spennende å se hvordan det går i Monaco. Dette løpet blir viktig slik at hun igjen får en følelse med konkurransefart, sier Tjørhom til NTB.

I Monaco skal også Isabelle Pedersen i aksjon. 25-åringen skal løpe 100 meter hekk.

Filip Ingebrigtsen er Norges eneste mannlige utøver i årets fjerde siste Diamond League-stevne. Som vanlig skal han gi seg ut på 1500-meteren. For snart to uker siden løp den regjerende europamesteren på distansen inn til en tredjeplass i London.

Bolt på startstreken

Monaco-stevnets største trekkplaster blir utvilsomt Usain Bolt på 100-meteren. Den jamaicanske løpekongen legger opp etter VM, og fredagens løp blir dermed et av hans aller siste på distansen.

Bolt har kun to ganger vært på startstreken på 100 meter i år. Han vant begge løpene, men tidene var ikke akkurat fenomenale for verdens raskeste mann. Han løp 10,03 på hjemmebane i Kingston og 10,06 i tsjekkiske Ostrava.

30-åringen måtte behandles for ryggproblemer etter løpet i Ostrava. Bolt innrømmer at oppladningen til VM ikke har vært ideell.

– Jeg har vært hos legen, og han har jobbet med ryggen min. Ryggen har alltid vært en utfordring. Det stoppet meg egentlig ikke fra å trene, men det gjorde det litt vanskeligere. Jeg har forbedret meg mye. Det er ikke perfekt, men det skal gå bra, sier Bolt, ifølge Daily Telegraph.

Bolt satte verdensrekord på 100 meter med tiden 9,58 under Berlin-VM i 2009. Han er friidrettshistoriens største stjerne med sine åtte OL-gull, elleve VM-titler og tre verdensrekorder.