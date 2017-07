Godtek å betale erstatning for mobbing

Eit samrøystes kommunestyre bestemte at dei godtek erstatningskravet frå kvinna etter lukka behandling av saka no i ettermiddag.

Kommunestyret blei informert om dommen og debatterte så saka. Dei brukte halvannan time på gjennomgangen, opplyser ordføraren i kommunen.

Han meiner at når alle dei politiske partia i kommunen seier samla nei til å anke dommen, talar det sitt tydlege språk.

Sverre Larhammer er advokat for kommunen i mobbesaka. Foto: Sverre Larhammer

Advokat Sverre Larhammer, som representerte kommunen i saka, vil ikkje kommentere vedtaket i dagens kommunestyre.

Mobba over lang tid

Kvinna som no får utbetalt 2, 7 millionar kroner for det ho gjekk gjennom av mobbing over fleire år i skulen, gjekk til sak mot kommunen fordi ho meinte mobbinga gjorde henne sjuk.

Romsdal tingrett slo tidlegare i juli fast at kommunen må gi kvinna erstatning millionerstatning etter alt det som skjedde.

Kvinna er i dag 75 prosent ufør.