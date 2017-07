Gode tider for makrellfisket

Ferskmarkedet betaler godt for makrellen som fiskes for tiden, og makrellen som fiskes er mye større enn i fjor. Fiskerne er spesielt glade for at det i år er stor makrell langs hele kysten. I fjor slet låssetterne veldig med at det var mye småmakrell, skriver Fiskeribladet.