Gode søkertall for skolene i fylket

1324 personer har studier ved Høgskolen i Molde som sitt foretrukne studievalg. Det viser tallene som Samordna Opptak la frem i dag. Kun én annen utdanningsinstitusjon opplever en større prosentvis vekst i søkertall enn Høgskolen i Molde. Det er særlig deltidsutdanningen i sykepleie som er populær, opplyser Høgskolen. Tallene fra NTNU i Ålesund viser at det er 2,1 søkere per studieplass. Bachelorstudiene i nautikk og biomarin innovasjon har enda høyere søkertall enn fjoråret. Også Høgskulen i Volda har hatt en øke i søkertallene. 1380 har sett Volda som sitt førstevalg til høsten. Det har vært en øke til blant annet estetiske fag, idrett og mediefag. Men det er ikke bare positive tall i Volda. Det har vært en nedgang i søkertallene både til Grunnskulelærer (GLU) 1-7, 5–10 og Barnehagelærer. – Vi hadde ønsket oss ennå flere søkere til lærerutdanningene, sier høgskuledirektør Per Halse.