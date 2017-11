Glad for regelendring

Idretts-Norge har blitt enige om endre lovene rundt beløpsgrenser når det gjelder reise- og representasjonskostnader. Det skriver Sunnmørsposten. Onsdag kveld hadde ledere av særforbund, idrettskretser og Norges idrettsforbund et møtet i Oslo om dette. Idretten har blitt kritisert for manglende åpenhet rundt reiseregninger som viser pengebruken. Styreleder Kåre Sæter i Møre og Romsdal Idrettskrets tok før møtet til orde for et ekstraordinært idrettsting neste år, dersom ikke resultatet av onsdagens møte ble en regelendring.