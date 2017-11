Forventningsfulle 7.klassinger kommer fra Lillehammer i sør til Trøndelag i nord for å tilbringe ei uke på Bjørnsund leirskole. Like ved inngangen til Hustadvika ligger det flere hundre år gamle fiskeværet som en gang var et levende øysamfunn. På 1970-tallet flyttet de siste bjørnsundingene til fastlandet. Men ei dame skal ifølge mange fortsatt holde stand på Bjørnsund. Det er Bua-Marit.

Hva er det som skjer på Bjørnsund når mørket siger på? Både små og store mener de har hørt mystiske lyder og sett noen mørkkledde gå på berga. Foto: Ann Eli Nøsen

Vet ikke hva vi skal tro

Elevene har ikke vært lenge øya før historia om Bua-Marit innhenter dem. Noen har hørt rykter fra andre som har vært på leirskole før. Men så kommer kvelden da de skal får vite hva som egentlig skjedde med småbarnsmora mange mener fortsatt går rundt på berga på de tre øyene ytterst ved storhavet. Mange sier de også kan høre ropene hennes når mørket siger på.

Mista barna på havet

Det har gått 166 år siden fembarnsmora, som gikk under betegnelsen Bua-Marit mistet to av barna sine på havet under en fisketur. Synne og Ole forsvant i dypet utenfor Søre Bjørnsund. Da Marit fra Bud mistet de to barna sine, blir det sagt at hun også mistet forstanden. Sorgen ble så tung å bære at hun gikk nede på berga og ropte etter dem sent og tidlig. En dag hoppet Bua-Marit fra en stein ut i sjøen og forsvant i dypet. Da fiskerne kom inn fra feltet på ettermiddagen, fant de henne flytende i den svarte, side kjolen.

Her på Søre Bjørsnund skal Bua-Marit ha kastet seg på havet i 1851. Savnet etter barna hun mistet på havet ble for tungt å bære. Steinen midt i bildet kalles Bua-Marit-steinen. Foto: Ann ELi Nøsen

Mange hører og ser Bua-Marit

Mange som ofte oppholder seg på Bjørnsund påstår at de ser Bua-Marit gå på berga den dag i dag. Når elevene fra leirskolen får høre om den svartkledde kvinnen begynner ting å skje ....

– Mange var ute og så etter Bua-Marit i går, sier Ida Aurora Hovde Nuncic.

Hun vet ikke helt hva hun skal tro. Men forteller at flere så lys komme på og gå av i husene, øyne som lyser i mørket og en mørkkledd kvinne løpe mellom husene på Bjørnsund.

Skremte barna i trygghet

Gjennom alle tider har de voksne skremt barna vekk fra de farlige bølgene ved å si at Bua-Marit er ute og leter etter dem. Holdt barna seg inne, lot Bua-Marit barna være i fred ble det sagt. Men gikk barna ned til sjøen, risikerte de at hun tok dem med seg i dypet for å erstatte barna hun mistet.

Daniel Nikolai Volden Grønlien mister nattesøvnen når han tenker på Bua-Marit. Han innrømmer at han syns historia er skremmende og er fortsatt usikker på om Bua-Marit går igjen på berga på jakt etter andres barn. Foto: Ann Eli Nøsen

– Jeg er mørkeredd og syns det er skremmende å tenke på at Bua-Marit er ute etter andre barn etter hun mistet sine egne. Tenk om hun er ekte. Jeg liker det ikke, sier Daniel som helst vil vekk fra det hvite huset Bua-Marit bodde i på Søre Bjørnsund på 1800-tallet.