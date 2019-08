Frykter tvangssammenslåing

Arbeiderparti-ordfører Ingrid Rangønes går til valg på at Averøy kommune fortsatt skal stå alene. Likevel frykter hun at dagens regjering kan komme med en ny runde der kommuner tvinges til sammenslåing etter kommune og fylkestingsvalget. Det tror hun vil være ødeleggende for samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre. – Du lager et klima som blir så uheldig at du kan gå mange mange steg tilbake, sier Rangønes.