Fryktar kva som kjem neste gong

Regiondirektør Espen Remme i NHO meiner det er bra at usikkerheita no er borte i spørsmålet om grunnrenteskatt for havbruksnæringa. I går blei det fleirtal i Stortinget for 25 prosent grunnrenteskatt. for havbruksnæringa. – I det korte bilde vil det vere med å auke aktiviteten, men underliggande ligg eit spørsmål om kva som kjem neste gong, seier Remme.