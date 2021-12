Fryktar for iskast

Vindkraftmotstandarar varslar om fare for iskast frå turbinblada på dei åtte turbinane på Haramsøya. Ifølgje styreleiar Eivind Salen ligg turstiane på fjellet tett inntil turbinane, og fleire vegrar seg for å gå tur i området. Vindkraft Norge ber NVE opprette ei arslingsteneste om fare for iskast for alle vindkraftanlegg i Noreg.