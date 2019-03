Frykta sentralisering

Arbeidarpartipolitikar i fellesnemnda til Nye Molde kommune, Toril Melheim Strand, er godt nøgd med at fellesnemnda i går samrøystes sikra arbeidsplassar i Nesset. Melheim er sjølv frå Nesset, og frykta at kommunesamanslåinga skal føre til sentralisering. – Det var viktig for Nesset og få desse arbeidsplassane, seier ho.