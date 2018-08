Frp vil ha mobbeombud i Ålesund

Fremskrittspartiet ønsker at Ålesund kommune skal få sitt eget mobbeombud. Geir Stenseth i Frp viser til at flere kommuner og fylkeskommuner allerede har opprettet egne mobbeombud – og at det derfor er naturlig at et slikt ombud også blir å finne i fylkets største kommune. Et mobbeombud skal bistå foreldre, elever og skoler i saker som omhandler mobbing.