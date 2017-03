Frikjent for valdtekt

Ein mann i 20-åra frå Rauma er frikjent for valdtekt av den tidlegare kjæresten sin. Det har Frostating lagmannsrett avgjort. Mannen blei rett før jul dømt til fengsel i fire år for valdtekt og mishandling, men anka punktet om valdtekt, og har vunne fram. Fengselsstraffa blir dermed redusert til eitt år og åtte månader, for gjentatt mishandling.