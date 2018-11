Fridjonsson årets spiller

Aalesund-spiller Holmbert Fridjonsson scoret sitt 19. mål for sesongen mot Strømmen søndag. Før Aalesunds kamp mot Strømmen fikk islendingen beviset på at han står igjen med den høyeste snittkarakteren på NTB-børsen i 1. divisjon. – Jeg er opptatt av å være den beste versjonen av meg selv, og dette er veldig bra for meg og min utvikling, sier han til NTB.