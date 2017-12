Ivar Morten Normark ledet Aalesund til opprykk til landets gjeveste fotballselskap både i 2002 og 2004. Han klarte likevel ikke å holde klubben i fotballens toppetasje, og fikk sparken etter 2005-sesongen. Tirsdag kom nyheten om at hans gamle elev, Trond Fredriksen, får den samme skjebnen.

– Jeg synes jo det er en trist dag. Jeg har jobbet sammen med Trond Fredriksen i fem år og aldri opplevd han som noe annet enn «Mister 100 prosent», sier Normark.

Ivar Morten Normark har selv opplevd å måtte forlate sin trenerjobb på kort varsel, både i Aalesund og i Tromsø. Foto: NRK

Han omtaler Fredriksen som en type som alltid er godt forberedt, og som alltid gjør sitt aller ytterste for klubben, uansett hvilken rolle han måtte ha. Han minner om at den gamle eleven som uerfaren trener tok den store utfordringen han fikk da Harald Aabrekk fikk sparken etter bare fire serierunder i 2015-sesongen.

– Blodig urettferdig

Når klubben etter noen vanskelige sesonger til slutt rykker ned, kommer det ikke som noen overraskelse på Normark at Fredriksen må tre til side.

– Det er selvfølgelig han som blir klistret opp både av folket og av klubben, og blir korsfestet til slutt. Det synes jeg er blodig urettferdig og noe Trond Fredriksen overhodet ikke fortjener.

Normark er ikke imponert av klubbens handling, og mener det er dumt at handlekraft i mange klubber vises i form av å sparke treneren.

– Det er jo så uoriginalt som det kan bli.

AaFKs styreleder Jan Petter Hagen sier avgjørelsen om at Fredriksen måtte gå ikke har vært noen lett beslutning, men at de har kommet frem til at dette var det rette å gjøre.

Føler ansvar

I likhet med Normark var årets Aalesund-kaptein Bjørn Helge Riise med på et åpent folkemøte i klubbens lokaler tirsdag kveld. Han føler et stort ansvar for Fredriksens avgang.

– Det er selvfølgelig veldig trist. Trond Fredriksen er en god venn og en kjempedyktig trener. Så må både jeg som kaptein, og laget, innse at vi ikke har prestert godt nok selv. Vi føler litt ansvat for at han har mistet jobben, og det er ikke noen god følelse. Hadde vi prestert bedre på banen, så hadde ikke han vært i den posisjonen han er nå.

Riise forteller at spillerne har visst lite om den prosessen som har endt opp med treneravgangen, og at avgjørelsen kom overraskende.

Aalesund-kaptein Bjørn Helge Riise. Foto: Allan Eikrem / NRK

Ekstern profil

Riise har ingen umiddelbar kandidat til hvem som skal bli hans nye sjef, men sier det er viktig at det er en med klar og tydelig filosofi. En som kan bidra til å bygge en sterkere gruppe som kan stå samlet over tid, og dermed bygge opp igjen Aalesund til den toppklubben Riise mener den bør være.

Ivar Morten Normark, som nå jobber i rekrutteringsbransjen, tror det vil komme en ekstren profil inn som ny trener i klubben

– En ordentlig profil i forhold til hvor man skal og hva man ønsker at treneren skal gjøre.

NRK har ikke fått kontakt med Trond Fredriksen tirsdag kveld.