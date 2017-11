Mustafa Abdellaoue ferdig i Aalesund

Dropper fri for å ta VM-gullet

Håndballjentene tar grep for å gå helt til topps i VM. Om laget spiller medaljekamp i desember vil de ha vært samlet i fire uker i strekk. Vanligvis får de et par dager fri før avreise til mesterskap. Den regelen er nå endret, både på grunn av at Thorir Hergeirsson ikke vil bryte rytmen, men også med tanke på Japan-VM i 2019.