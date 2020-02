Framleis vern av Oshaugane

Det blir ikkje opna for at gravplassen på Osnes i Ulstein kan bli utvida, slik Ulstein kommune ønsker. Det har kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) avgjort, skriv smp.no. På Oshaugane like ved er det påvist gardsbusetnad i fleire tusen år, ifølge fylkeskonservator Bjørn Ringstad, som jublar over avgjerda. Det har vore strid mellom Ulstein og fylkeskommunen i lang tid. Kommunen har utarbeidd ein reguleringsplan der det freda området er med.