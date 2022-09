Forlik for paret som lånte 6 millionar

Ekteparet som lånte meir enn 6 millionar kroner frå Sparebank 1 SMN har inngått forlik med banken. Det stadfestar ekteparet sin advokat, Ingvild Tennebø. Trass i at paret hadde ei samla inntekt på rundt 500 000 kroner, fekk dei ei rekkje lån i banken. Paret hevda under rettssaka sist veke at dei ikkje fekk signal frå bankrådgjevaren om at dei ikkje burde ta opp låna. Tennebø vil ikkje seie noko om innhaldet i forliket.