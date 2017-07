Forlenget varetektsfengsling for overgrepssiktet 30-åring

– Vi trenger tid til å etterforske saken videre, og etter vår mening er det ikke grunnlag for å endre siktelsen, sier Maria Vike Nørve, politiadvokat i Møre og Romsdal-politidistrikt til Sunnmørsposten.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i juni og er siktet for voldtekt av barn under 14 år, skriver avisen.

Mannen skal ifølge politiet ha utsatt to jenter i skolealder for gjentatte overgrep. Det skal også foreligge opplysninger om at andre barn kan ha vært utsatt for overgrep fra mannen. Politiet opplyser at sedelighetssaken er alvorlig.

Siktede er av afrikansk opprinnelse og kom til Norge i 2015. Sunnmøre tingrett la i kjennelsen vekt på at det er fare for nye overgrep om han løslates.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken. Det er snakk om gjentatte overgrep mot små barn, og vi har gitt saken høy prioritet nå i sommer, Vike Nørve.

Foreldrene til de to jentene anmeldte saken, opplyser politiet.