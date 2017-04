For mye tid går med til unødige alarmer

For tall som direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har samlet sammen, tyder på at alt for mange av disse utrykningene ender med at brannmannskapene bare kan vende tilbake til stasjonen.

Her i fylket viser tallene at omlag 55 prosent av utrykningene er unødige eller falske.

Hans Christian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker å få ned antallet på unødige utrykninger. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Det er et høyt tall, og da sier det seg selv at da bruker brann- og redningsvesenet alt for mye tid og ressurser på unødige alarmer, sier Hans Christian Madsen.

En ting er at utrykningene er unødige, men Madsen, som er avdelingsleder i brann- og redningsavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier at det også kan medføre alvorlige konsekvenser.

– Det kan utfordre beredskapen. I verste fall er mannskapene opptatt og får forsinket innsats til en reell brann eller ulykke, sier Madsen.