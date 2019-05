Flya i gang igjen på Vigra

No har dei første flya for dagen landa på Vigra. Skodda har ført til at ingen fly har kunna lette eller lande på Vigra og Kvernberget i mange timar i dag. – No er det verste over. Det er vanskeleg å garantere, men situasjonen ser ut til å ha betra seg no, seier lufthamnsjef på Vigra Tor Hånde.