Flere lærere vil ha videreutdanning

Antall lærere som har søkt videreutdanning i Møre og Romsdal øker, skriver Utdannings- og forskningskomiteen i en pressemelding. – I år er det rekordmange lærere som har søkt seg til videreutdanning sammenlignet med foregående år. Hele 493 lærere i Møre og Romsdal har søkt videreutdanning i år. Det er bra for kommunen, for lærerne selv og for elevene, sier stortingsrepresentant Marianne Synnes (H). Tina Shagufta Munir Kornmo (V) oppfordrer alle kommuner i Møre og Romsdal til å godkjenne flest mulig søknader innen 15. mars.