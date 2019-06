Filmingen avsluttet på fv64

Filmingen på fylkesveg 64 Atlanterhavsvegen er ferdig og det blir ikke kolonnekjøring der i dag som annonsert. Veien og området er dermed åpen for ferdsel. Der vil foregå diverse arbeider langs veien og publikum henstilles til å ta hensyn. Forvent noen minutter ekstra reisetid over Atlanterhavsvegen i dag, men ingen kolonnekjøring, ifølge Truenorth Norway as.