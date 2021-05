Stor stein traff bil på veg ned fra Trollstigen: – Det var litt skummelt

– Takk Gud for en ny sjanse, sier Martins Kalme.

Søndag ettermiddag hadde han og tre andre kompiser fra Kristiansund vært på fjellturen Nesaksla i Åndalsnes. Etterpå ønsket de å ta turen ned den kjente turistvegen Trollstigen.

På veg ned traff en stor stein bilen og forårsaket et stort hull i panseret.

Kalme satt foran i passasjersetet. Han ropte på sjåføren og ba han kjøre raskere fremover, fordi han trodde det kom flere steiner.

Det gjorde det også, men den traff heldigvis ikke bilen.

– Det var litt skummelt og sjokkerende, sier han.

STEINRAS: To steiner hadde ramlet ned rundt bilen. En stein som traff bilen, og en større som havnet rett bak. Foto: Martins Kalme

Veldig sjeldent

– Jeg har ikke fått melding om at det har skjedd tidligere i Trollstigen, sier Torgeir Bye, seksjonsleder for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune.

På fredag åpnet vegen igjen, etter å ha vært vinterstengt.

Før de åpnet vegen hadde kommunen full gjennomgang av hele området sammen med en geolog, så de var sikre på at det var trygt nok å åpne vegen.

– At det detter ned stein, det gjør det av og til, men det er ytterst sjeldent at det treffer noen personer eller kjøretøy, sier han.

GJENNOM PANSERET: Steinen skal ha gått gjennom panseret. Foto: John Dokken / NAF

Skal ta ny vurdering

I dag har kommunen hatt entreprenører oppe ved Trollstigen.

– Vi må jo ta fortløpende vurderinger på om det er trygt nok å ha vegen åpen og ikke, men ifølge dem som var oppe der og kikket på det, var dette her en enkelt stein som kom ned og ikke et forvarsel om et større ras, sier han.

Kommunen skal nå vurdere om de skal fly opp med drone.

– Vi følger med nå, også må vi ta en ny vurdering med geolog etter hvert for å se om det kan komme mer.

SJELDENT: Torgeir Bye, seksjonsleder for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune, sier det er veldig sjeldent at steiner treffer folk. Foto: Terje Reite / NRK

– Aldri vært borti

– Det har jeg aldri vært borti, sier Edmund Meyer. I ti år har han drevet serveringsstedene og bodene på toppen av fjellplatået ved den kjente turistvegen.

Under åpnings- og pinsehelgen var det sol og fint vær med mange besøkende.

Han synes hendelsen er skremmende.

– De hadde englevakt. Det er klart hvis steinen hadde truffet en meter lenger bak, så hadde den truffet personen som kjørte bilen, sier han.

STEINER: Disse steinene ramlet ned fra fjellet. Foto: Martins Kalme

Meyer håper at denne hendelsen her nå kan føre til at det blir prioritert penger på å rassikre Trollstigen.

– Dette var en påminning til bevilgende myndigheter om å prioritere rassikring av Trollstigen, sier han.

– Jeg vil ikke se mine ansatte blir forulykkede av steinras, og heller vil jeg ikke at noen av gjestene som kjører Trollstigen skal oppleve noe negativt.

RASSIKRING: Edmund «Mr. Trollstigen» Meyer håper at denne hendelsen nå kan føre til rassikring av Trollstigen. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Martins Kalme ble ikke så skremt at han ikke vil ta turen tilbake.

– Selvfølgelig vil jeg tilbake, men det er mange andre steder jeg må oppleve også, sier han.