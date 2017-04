Fergetrøbbel på Sunnmøre

Oppdatert: Sambandet mellom Stranda og Liabygda er tilbake i normal drift fra klokken 10.15. Ruten mellom Eidsdal og Linge er i normal drift fra klokken 11.30. De to sambandene ble slått sammen tirsdag morgen på grunn av et motorhavari på ferga mellom Eidsdal og Linge.

Fjord1 har fått en real logistikkutfordring i morgentimene tirsdag. Det hele startet med at fergesambandet mellom Eidsdal og Linge ble tatt ut av drift på grunn av et motorhavari på MF Geiranger.

Problemene oppstod da ferga skulle starte ved Eidsdal fergekai i dag tidlig, og undersøkelser viste at det hadde oppstått en vannlekkasje i en sylinder. Ferga måtte derfor slepes vekk fra fergekaia.

Dette motorhavariet har satt Fjord1 på prøve og det første som ble gjort var å slå sammen fergesambandene Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda. Det er opprettet en kriserute, og det er nå en ferge som kjører i firkant mellom de fire fergekaiene.

Planen er derimot at dette bare skal være en midlertidig løsning for noen timer. Kort tid etter at ferga med motorhavari ble satt ut av drift, ble det meldt at avgangene mellom Hundeidvika og Festøya er innstilt. Årsaken til det er at ferga på det sambandet, MF Aukra, settes inn mellom Eidsdal og Linge. Det er ventet at MF Aukra er fremme om tre timer – rundt klokken 12.

Dette skaper igjen nye problemer for Fjord1, som er i en prosess med å bemanne MF Dalsfjord, som ligger i Molde. Den bruker cirka fem timer til Hundeidvika, og skal gå på sambandet der når den er fremme.