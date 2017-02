Fergesamband innstilt

På rute 36, Sølsnes - Åfarnes, fører problem med et vogntog til at ruten er innstilt inntil videre. Motoren på vogntoget stoppet plutselig under ombordkjøring, og det har så langt vært umulig å fjerne vogntoget. Fjord1 opplyser at vogntoget trolig er fullastet og har en vekt på 30-35 tonn.