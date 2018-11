Fem personer pågrepet

Fem personer er pågrepet etter funn av store mengder tjuvgods i Molde, melder Romsdals Budstikke. (Saken er bak betalingsmur) Torsdag ble to personer arrestert for tyveri og heleri av en sykkel. Politiet fant også åtte sykler til i boligen til den ene personen. Utover natten ble det gjort flere pågripelser. Politiet har funnet det som antas å være tjuvgods på ulike adresser. I tillegg til sykler er det blant annet verktøy fra bedrifter. De siktete skal framstilles for videre varetekt fredag kl. 13.