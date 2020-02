Fekk redusert straff etter anke

Ein mann, busett på Søre Sunnmøre, er i Frostating lagmannsrett dømt til 90 dagars fengsel for kroppskrenking mot sitt eige barn. Mannen vart først dømt for mishandling i tingretten, med ei fengselsstraff på sju månader. Fleirtalet i lagmannsretten fann ikkje bevis for eit så omfattande lovbrot, og frifann han for dette.