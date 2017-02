Feil ved sikringsskap

Brannen i et sauefjøs i Øvstedalen i Tresfjord i Vestnes i forrige uke skyldes en elektrisk feil. Krimteknikere var på stedet også i går, og selv om noen undersøkelser gjenstår, konkluderer lensmann Jan Magnar Sandvik med at feil ved et sikringsskap er brannårsaken. Brannen startet i sauefjøset onsdag kveld i forrige uke, og bare 10-15 dyr ble berget, mens omlag 30 brant inne.