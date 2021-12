Får redusert erstatningskrav

Møre og Romsdal Tingrett har redusert erstatningen som organisasjonen «Nei til Vindkraft på Haramsøya» skal betale til Haram Kraft A/S etter at de tapte saken om å stanse byggingen av vindturbiner på Haramsfjellet. Det nye erstatningskravet er på 400.000 kroner, som er under halvparten av det de først ble dømt til å betale. De må også betale 50.000 kroner i sakskostnader til Olje- og energidepartementet. Grunnen er at beløpene er redusert er kravet om at rettslig overprøving av miljøsaker ikke skal være uoverkommelig dyrt.