Får ikke spille på Ålesund live

Flere band er tatt ut av festivalprogrammet som følge av at Ålesund Live må flytte fra Sørsida til Sparebanken Møre Arena, skriver Sunnmørsposten. Det gjelder blant andre flere lokale artister som Sirill Malmedal Hauge, Christian skår Winther og Kari Harneshaug. Grunnen er at festivalen nå bare får én scene, ikke to som planlagt, forteller festivalledelsen.