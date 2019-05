Får EU-støtte til trådløst nettverk

Ytterligere 20 norske kommuner har fått 15.000 euro (rundt 146.000 kroner) hver fra EU for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner. Blant de nye kommunene er Ulstein og Volda. EU investerer totalt 120 millioner euro for å bygge ut offentlige Wi-Fi-soner i opptil 8.000 kommuner i Europa. Tidligere har 34 kommuner i Norge fått midler fra dette programmet. Kommuner som mottar støtte, må sørge for at installasjonen av Wi-Fi-sonen er fullført innen halvannet år etter at de har fått bevilgningen.