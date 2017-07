Fann tom båt

Det er funne ein kvit lettbåt ca 200 - 300 meter frå land i Kvernesfjorden på Nordmøre. Båten innheld diverse fiskeutstyr og er no tatt i land ved ved Søvika hyttefelt. Politiet trur båten har slitt seg frå land, og har ikkje haldepunkt for å tru at det har skjedd ei ulykke.