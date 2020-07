Fann Herners mobil

Politiet har gjort nye funn etter Maja Herner. Både mobilen, klokka og fleire leivningar vart funne under fjellpartiet Storeniven i Ørsta. Etter måndagens funn avsluttar politiet no saka. Herner forsvann frå ein fjelltur i 2018. I juni i år vart det funne fleire leivningar etter den avdøde kvinna på 750-800 meters høgde. Politiet har konkludert med at dødsårsaka er fall frå stor høgde.