Facebook-sjefen skal ha kjøpt norsk luksusbåt

Kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund i Kleven Maritime synes det er stas at Zuckerberg har kjøpt ein norsk båt. Foto: Per Eide

Det er den tyrkiske avisa Hürriet Daily News som melder at Zuckerberg har kjøpt båten.

– Dersom dette stemmer, syns vi dette er veldig stas, seier kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund i Kleven Maritime.

Verftet har hovudkontor i Ulsteinvik og har bygd båtar sidan 40-talet. Selskapet har spesialisert seg på båtar innan fiskeri og offshore, men har dei siste åra levert fleire båtar i luksussegmentet.

Kommunikasjonssjefen seier ho har høyrt at båten er selt, men var ikkje klar over at det var facebookgründeren som var kjøparen.

– Han får ein god båt, og for oss er det kjekt at båten får merksemd. Det er ein båt vi er stolte av å ha bygd, seier ho til NRK.

Bygd for newzealandsk milliardær

Den 107 meter lange yachten «Ulysses» blei bygd ved Kleven verft i Ulsteinvik i 2014. Den gongen var kjøparen den newzealandske investoren og forretningsmannen Graeme Hart.

Mark Zuckerberg kan nyte godt av sunnmørsk kvalitet når han skal feriere. Skipet er bygd med kunnskapen frå offshoresegmentet. Foto: Nyhetsspiller

Det er ikkje kjent kva Zuckerberg har betalt for yachten, men ifølgje dn.no skal han ha fått avslag på eit bod på 100 millionar dollar, eller godt over 800 millionar kroner. Han har dermed betalt meir enn det for å sikre seg båten.

Luksusskipet har i tillegg til fleire basseng også landingsplass for helikopter, og det skal følgjer med både bil, motorsykkel og helikopter med på kjøpet.

Sjå bilete frå sjøsettinga her: New Zealands rikaste mann kjøpte 107 meter lang yacht frå Kleven

No skal altså Hart ha selt skipet vidare til facebook-gründeren. Ifølgje den tyrkiske avisa skal Zuckerberg ha kjøpt båten i fjor haust og har alt tatt den i bruk.

«Ulysses» under sjøsettinga i Ulsteinvik. Foto: Kleven Verft AS

Teikna på Sunnmøre

I tillegg til å vere bygd i Ulsteinvik er yachten designa av selskapet Marine Teknikk, også det heimehøyrande på Sunnmøre.

– Det er eit ekte lokalt produkt, som er basert på kunnskapen vi har om offshoreskip, seier Kvalsund.

– Eigaren ville ha ein luksusbåt som ikkje trengde å ligge til kai om det skulle bli dårleg ver.

For å tole tøff sjø og kunne reise langt, har skipet eit skrog av stål, som er uvanleg for denne typen luksusskip. Dermed er skipet stabilt og komfortabelt sjølv i høg sjø.

– Dette gjer også at det kan segle over lange avstandar utan å måtte bunkre, seier Kvalsund.