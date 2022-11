Etterslepet aukar

Vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane i Møre og Romsdal har auka frå 5,6 milliardar kroner i 2013 til 8,6 milliardar i 2019. I framlegget til økonomiplan er det for 2023 sett av om lag 650 millionar kroner til drift og vedlikehald. Dette er om lag 200 millionar kroner mindre enn det som skal til for å unngå at etterslepet aukar også neste år, viser ei orienteringssak til samferdsels-utvalet.