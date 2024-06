– Det er stengt. Det rasar ned steinar!

Med klare ord roper vegsjef Ole Jan Tønnesen på engelsk mot ein syklist som er på veg mot sperringa som har stengt vegen opp til Trollstigen.

Måndag rasa ein stein nedover fjellsida ved den verdskjende turistvegen og trefte ein bil. Torsdag kom nyheita om at Trollstigen er stengd resten av sesongen.

Likevel syklar og spaserer fleire turistar rett forbi bommen. Tønnesen meiner at dei ikkje har noko der å gjere.

– Og om du syklar, sit i ein kabriolet eller køyrer ein bil – dett ein stein i hovudet på deg så treff den like hardt uansett, seier vegsjefen til NRK.

Vegsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Jan Tønnesen, seier tydeleg ifrå til turistane at dei ikkje burde gå opp i Trollstigen. Foto: Eirik Haukenes / NRK

For høg rasfare

Den nasjonale turistvegen i Rauma er vinterstengt. Kvar vår gjer fylkeskommunen, som har ansvar for vegen, undersøkingar for å finne ut kva tid det er trygt å opne den.

I år tok dette litt lenger tid enn vanleg. Og berre ti dagar etter årets sesongopning, rasa ein stein nedover fjellsida og trefte ein bil.

Trollstigen er ein av Noreg sine nasjonale turistvegar. Hundretusenvis av turistar kjem hit kvart år. Foto: Halvard Alvik / NTB

Steinen knuste ruta på bilen og hamna i passasjersetet.

Vegen blei stengd i fire dagar, før fylkeskommunen sa at dei ikkje kom til å opne turistvegen igjen denne sesongen. Rasfaren er for høg.

Trollstigen: Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto Ekspander/minimer faktaboks Trollstigen er ein fjellovergang på fylkesveg 63 mellom kommunane Rauma og Fjord i Møre og Romsdal.

Vegen bind Valldal på Sunnmøre saman med Åndalsnes i Romsdal.

Med sine ikoniske, snirklete hårsvingar blir turistar frå heile verda lokka til Trollstigen kvart einaste år.

Trollstigen er ein av 18 Nasjonale turistvegar.

Vegen er 55 kilometer og blei offisielt opna 31. juni i 1936.

Den har elleve hårnålssvingar.

Høgaste punkt er på 850 meter over havet.

Trollstigen blir vinterstengt kvart år og bruker å opne igjen for sesongen i løpet av mai/juni.

Går forbi bommen

Men turistane som har kome langvegs frå for å oppleve dei knappe svingane og den rå naturen i fjellsida i Rauma, klarer ikkje å halde seg unna.

Store grupper syklistar og gåande meiner dette er dagen for å gå på tur på den rasfarlege vegen.

Ausra og Gintaras Makmarpitios bryr seg ikkje om at vegen er stengd grunna rasfare. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Kvifor ikkje? At det ikkje er lov for bilar betyr ikkje at det ikkje er lov for oss, seier Gintaras Makmarpitios, som er her med kona og familien.

Men vegsjefen slår klart fast at stenginga av vegen gjeld også for dei som ikkje er på fire hjul.

– Faren er akkurat den same, seier han til NRK.

– Leikar dei med livet dei som går og syklar her oppe då?

– Ja, er det ikkje trygt å køyre bil er det heller ikkje trygt å gå, seier Tønnesen.

Han vektlegg at dei har valt å stenge vegen som følge av dei risikovurderingane dei har gjort og faren for nye ras.

– Det er ikkje trygt å køyre her lenger. Då har vi ikkje noko val, vi er nøydd til å stenge. Vi må sette liv og helse først.

– Vi ville ta ein relativt enkel tur i området. Då vi kom opp hit såg vi at vegen var stengd, men vi bestemte oss for å berre gå. Anton (resten av namnet fekk vi ikkje) Turist

Nyleg 70 år gamle Paul Gaiger frå Tyskland har også køyrt langt for å endeleg få oppleve vegen i det majestetiske fjellandskapet.

– Denne turen er mi gåve til meg sjølv. Eg har drøymt om det i 10–12 år, og no gjorde eg det.

Han er skuffa over at vegen er stengd, men vel å følge anbefalinga og køyre ein omveg.

– Eg har køyrt nesten 6000 kilometer for å kome hit. Og no må eg ta ein rundtur og sjå Trollstigen frå Valldal. Men det er ferie, eg tek det med ro.

Paul Gaiger seier han er van med alpane, men at Trollstigen er noko heilt anna. – Det er spektakulært. Eg er glad eg er her. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Vegen er framleis open mellom Valldal i Fjord kommune og opp til platået på Trollstigen. Det er derimot ikkje mogleg å køyre dei berømte hårnålsvingane i Trollstigen.

Vurderer betre merking

Men utover eit skilt som seier vegen er stengd, og ein bom som stenger vegen for bilar, er det ikkje sett opp noko info for dei gåande og syklande.

Vegsjefen seier dei vil gjere det tydelegare også for dei som vil gå på tur, at det er utrygt.

– Vi kunne kanskje ha opplyst trafikantane betre om at det faktisk er stengt også for gåande, og det har vi diskutert, seier Tønnesen.