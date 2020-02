Er forberedt på koronautbrudd

Helse Møre og Romsdal er klar for å ta imot de første pasientene om smitten av koronaviruset skulle dukke opp i her i fylket. Ifølge fagdirektør Torstein Hole gjør den store smittefaren coronaviruset spesielt utfordrende i forhold til andre pandemier. Hole er forberedt på at viruset kan komme raskt. – Det kan skje når som helst, sier han.