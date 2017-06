Enova vil betale

Kommuner som mangler hurtigladere for elbiler, kan fra i høst få støtte fra Enova til å bygge ut ladestasjoner. –Distriktskommuner som i dag har maks én hurtiglader kan nyte godt av støtteordningen, opplyser markedsdirektør Audhild Kvam. Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier Kvam. Enova skal dekke 40 prosent av investeringskostnadene, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader.