Endeleg resultat

Drifta i Helse Møre og Romsdal enda opp med eit underskot på 112.054 millionar kroner i 2017. Det kom fram under ei orientering økonomidirektør Heidi Nilsen heldt for styret i føretaket i dag. Utgifter til medikament og bemanning utgjorde dei største budsjettoverskridingane. Helse Møre og Romsdal utsette investeringar for 95 millionar kroner og heldt dermed nivået på driftskreditten nede.