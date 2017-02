Mannen som gjorde Elg til et merkenavn har vært kjent for å synge med en slik innlevelse i stemmen at en anmelder skildret frykten for at "blodåren i pannen hans skal eksplodere på grunn av intensiteten". Men det var altså før, skal man tro dagens Elg.

– Jeg har gått tilbake til de fine låtene og tekstene som har noe å si, fastslår Elg til NTB.

Fullmåneklar

Det betyr at han på sin ferske og sjette soloplate "Feelosophy" vender tilbake til 1970-tallet for inspirasjon, med ønsket om å ta med denne gullstandarden tilbake inn i vår tid.

– Det har skjedd lite siden 1970-tallet. Mye av musikken som har kommet etterpå, er bare business og livsstil, sier Elg, som selv tilsynelatende var en skikkelig 80-tallshelt med Dance With A Stranger.

Men egentlig er sangeren og låtskriveren den siste hippie, som snakker med nydelig varme om hvordan han bonder med barnebarna gjennom å joike for dem, og helst slipper plater ved fullmåne.

– Det er ikke bevisst, men jeg har alltid sluppet ved fullmåne, sier Elg, og ganske riktig: Det skjedde iallfall med "Feelosophy", som han kaller "den første bestefarsplaten min". Til barnebarna vier han nemlig mye tid, den som han ikke hadde da hans egne barn vokste opp – fordi han spilte seg opp og ned og tilbake og rundt Norge.

– Tekstene snakker til barnebarna, at de vil lytte – og kanskje noen flere også, sier Elg. Som har begått et knippe låttekster som han skildrer som "empatiske og filosofiske".



Rundet 100

På "Feelosophy" synger Elg om å leve i øyeblikket, om hvordan vi alle er like der vi tar hånd om barn og familie, og til og med en miljøformaning der han synger ut om bruken av plastposer og den flytende søppelplassen som har vokst fram i Stillehavet siden 80-tallet.

– Jeg lager nye låter hele tiden, de kommer til meg, jeg må ha dem ut. Jeg er sanger, det tvinger seg frem. Jeg har nok rundet 100 låter, og den beste er ikke laget ennå. De handler om ting jeg oppfatter rundt meg, som jeg ønsker å formidle gjennom musikken. Følelser som får meg til å føle og tenke, sier Elg.

Som alltid når han skriver på engelsk, har han følge av Jeff Wasserman – den norskbosatte amerikaneren som har vært hans faste tekst-medforfatter helt siden Dance With A Stranger-tiden, og som var med på å skrive "Everyone Needs A Friend" tilbake i 1987.

Produsent for "Feelosophy" er Kyrre Sætran, bassistbautaen som også er med i Elgs syvmannsband.

Sammen har de utviklet det Hamar Arbeiderblads anmelder kalte "et behagelig uttrykk preget av amerikanske sjangre som country og roots", etter i følge Sætran å ha lagt ned "mye blod, svette og tårer" i albuminnspillingen.



Håndlagd musikk

– Dette er håndlaget musikk, sier Elg om platen, og mener slike håndlagde utgivelser burde få et eget kvalitetsstempel.

At han ser tilbake i musikkhistorien, vil han ikke helt høre snakk om.

– Prøysen, Piaf, Billie Holiday; alle bød på rytmisk vokalmusikk og tekster med kvalitet. Ingenting som fungerer blir gammeldags, kan du skrive. Egentlig er dette jeg gjør nå, folkemusikk. Det er de samme akkordene som vi alltid bruker. denne gangen har vi laget låter i tonearter som er litt annerledes, sier Elg til NTB og legger til:

– Jeg har et voksent band, med musikere som gjorde at det engelske ordet for å spille – play – blir det mest dekkende. Vi lekte oss i studio, og det var en intuitiv innspilling der vi prøver å fortelle at det finnes musikere også i tider som disse. Jeg gleder meg til å spille mer live med bandet, dette er "folk som flyg", sier Elg om sine medmusikanter.



Bestefarjobben

Nå skal han ut på landeveien og spille sine nye sanger for folk. Men ikke på samme måte som før. Nå trekker barnebarna ham hjem igjen.

– Jeg har fem av dem nå. Når de er små, er det to ting jeg gjør. Det er nærkontakt, inklusive å skifte bleier, og så joiker jeg for dem fra de er født. Joik roer, det er trygghet i joiken. Senere prater jeg med dem om alt mulig rart, det er jobben min som bestefar, sier Elg, som også roser kona Svanhild – som han overfor Dagbladet karakteriserte som "manager, reiseleder og groupie – og min beste kritiker når det gjelder det musikalske".

– Jeg og Svanhild, vi er sammen hele tiden, og tar oss tiden.